Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Denizli'nin Kale ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ile sürücü yaralandı.
- AA
Durmuş Mustak yönetimindeki 09 EE 062 plakalı otomobil, Denizli-Muğla karayolu Ortatepe Mahallesi Orman Deposu mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ali Meydan'a (60) çarptı.
Kazada Meydan ile araç sürücüsü Mustak yaralandı.
Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Meydan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, kaza anı olay yerindeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Kayıtlarda seyir halindeki otomobilin aniden yola çıkarak karşıya geçmeye çalışan Meydan'a çarpması ve savrulması görülüyor.
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