Denizli'de vatani görevini yerine getirmek üzere askere gidecek gençlere kına yakıldı

Merkezefendi Belediyesi, "Vatan için gidin sağ salim dönün" projesi kapsamında, Bereketler Toplantı ve Sergi Salonunda "98/2 tertip ve 371. dönem asker kınası ve çanta hediye töreni" düzenledi.

Vatani görevini yapacak gençlerin aileleri ile katıldığı etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ile Kuran-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, yaptığı konuşmada, askerliğin Türk milleti için önemine vurgu yaparak, "Merkezefendi sınırları içinde askerlik çağına gelmiş gençlerimizin vatani görevini yapmak üzere büyük bir heyecan yaşadıklarını biliyoruz. Askere gidecek gençler ve ailelerine moral, motivasyon olması anlamında bu etkinliği gerçekleştirdik. Şölen havasında uğurladığımız gençlerimize aynı zamanda gerekli malzemelerin olduğu çanta hediye ediyoruz. Başlattığımız bu projeyi sürekli hale getireceğiz." dedi.

Türk bayrakları ile süslenen salonda, asker adayları masaya konulan bayrağı ve Kuran-ı Kerim'i sırayla öptü.

Etkinlikte Başkan Subaşıoğlu ve protokol üyeleri tarafından, 105 asker adayına anneleriyle birlikte kına yakıldı, 22 parça eşya bulunan asker çantası hediye edildi. Gençler de kahramanlık şiir ve türküleri ile eğlendi.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Neşet Koca, belediye başkan yardımcıları ve asker adaylarının aileleri katıldı.