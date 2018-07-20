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Denizli'de yaşlı bir adam traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Denizli'nin Buldan ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü İbrahim Yangöz (78), hayatını kaybetti.

  • DHA
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Kaza, saat 13.00 sıralarında Hasanbeyler Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Yangöz, plakasız traktörle cuma namazı kılmak için camiye doğru yola çıktı. Traktör, sürücüsünün direksiyon  kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
 
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yangöz'ün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaşlı adamın cesedi, otopsi için Buldan Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
 

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