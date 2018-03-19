Denizli'deki FETÖ'nün emniyet yapılanması davasında karar

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet örgütlenmesine yönelik 10'u tutuklu, biri firari 17 sanığın yargılandığı davada eski 4. sınıf emniyet müdürleri 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına 10'u tutuklu 16 sanık ile yakınları ve avukatları katıldı.

İddia makamının esas hakkında 19 Ocak'ta verdiği mütalaaya karşı savunmalarını yapan sanıklar ve avukatları, suçlamaları kabul etmedi, beraatlerini talep etti.

Sanıkların ve avukatlarının söz sözlerinin alınmasının ardından duruşmaya bir süre ara veren mahkeme heyeti, ardından kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan eski 4. sınıf emniyet müdürleri Cemil Sarıkavak, Faruk Emrem, Muhsin Haspolat, Murat Gök, Süleyman Bayer ve eski emniyet amiri Mümtaz Macit hakkında 8 yıl 9 ay, eski 4. sınıf emniyet müdürü Tevfik Birecik 8 yıl 1 ay 15 gün, eski emniyet amirleri Hüseyin Tosun, Latif Boz, Mehmet Akif Danış, Mustafa Taç, Ömer Korucuk hakkında 7 yıl 6 ay, eski komiserler Hüseyin Güreş ve İhsan Bıçakçı 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eski komiser Asuman Büyükakçalı ve sağlık memuru Bilge Bıçakçı'nın beraatine karar veren mahkeme hayeti, tutuklu sanıklardan Hüseyin Tosun, Latif Boz, Muhsin Haspolat, Mustafa Taç ve Ömer Korucuk'un tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyelerine hükmetti.

Öte yandan, firari sanık eski komiser yardımcısı Ali Aktaş hakkındaki kamu davasının dosyadan ayrılması ve hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesi kararlaştırıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen 17 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan dava açılmıştı.