Denizli'de narkotik uygulamasında 14 kişi gözaltına alındı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Kınıklı Mahallesi'nde bulunan Pamukkale Üniversitesi Kampüsü civarında, uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik 'Narko Sokak 3' denetimi yaptı. Uygulamaya, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Çevik Kuvvet şube müdürlüklerine bağlı 233 personel katıldı.

Denetimler kapsamında, 50 kafe ve işyeri ile 104 araç incelendi. Araçlara, çeşitli suçlardan toplam 8 bin 213 lira para cezası kesildi. 944 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) sisteminden inceleme yapıldı. İçerisinde kumar oynandığı tespit edilen bir işyerindeki 5 kişi hakkında idari işlem yapıldı. Denetimler sırasında motorize narkotik ekipleri ise sokakların çevresinde devriye gezdi.

Uygulama sırasında polisin dur ihtarına uymayan ve üzerinde 2 kişi bulunan bir motosikletle polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü ile yolcu, motorize ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonda çeşitli suçlardan 11'i yabancı uyruklu toplam 14 kişi gözaltına alındı.