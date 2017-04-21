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Manisa'da deprem olacak söylentisiyle insanlar sokağa çıktı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, 'Akşam saatlerinde deprem olacağı' söylentisi, vatandaşları sokağa döktü.

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Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Tekin Aydın, "Deprem olacak" söylentisi üzerine vatandaşın tedirginlik yaşaması nedeniyle durumu kaymakamlık, belediye, polis ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine AFAD Manisa İl Müdürü Bekir Şen mahalleye beraberinde bir ekip ile gitti.

Şen, muhtar Aydın ve mahalle sakinleri ile görüşerek, "Bunun dedikodu ve söylentiden ibaret olduğunu ve inanılmaması gerektiğini" söyledi.

Muhtar Aydın, "Birileri evlerin kapılarını çalarak 'gece deprem olacak' demiş. Ardından vatandaşlar arasında yayılan söylenti mahallenin neredeyse tamamına yayıldı. Vatandaşların tedirginliği üzerine durumu ilgili yerlere bildirdim." diye konuştu.

Bazı mahalle sakinleri de "Gece 22.00-22.30 saatlerinde deprem olacağını" duyduklarını, kulaktan kulağa dedikodunun hızla yayıldığını dile getirdiler.

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