Son Dakika Haberleri E-gazete 28Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Dereden ölümüne geçiş... Yükselen suyun içinden geçmeye çalışan pikap ile TIR, akarsuya kapıldı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi sınırlarında bulunan Deliçay Deresi'nde yükselen sudan geçmeye çalışan bir pikap ile tır akarsuya kapıldı. Büyük bir tehlikenin atlatıldığı olayda şans eseri kimseye bir şey olmazken, dere ortasında kalan sürücü ve araçlar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Mersin'de de yağmur ve kar 10 gündür kentin birçok yerinde hayatı felç etti. Kentin yüksek kesimlerinde kardan dolayı yollar kapanırken, göletler, akarsular, dereler doldu taştı. Akdeniz ilçe sınırlarından geçen Deliçay Deresi'nde de yoğun kar ve yağmurun etkisiyle suyun yüksekliği arttı. Dereden her yıl olduğu gibi bu yıl da araçlar yükselen suya aldırış etmeden karşıdan karşıya geçmeye devam ediyor. Bugüne kadar birçok ölümlü ve yaralanmalı kazanan yaşandığı bölgede bu yıl da büyük bir tehlike atlatıldı. Bekirde Mahallesi'nden Karacailyas'a pikabıyla geçmek isteyen Yusuf Boran yönetimindeki 33 SE 283 plakalı araç birden akarsuya kapıldı. Sürüklendiği dere yatağında şans eseri kaya parçasına takılarak durabilen araç ve içindeki sürücü için bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin zorlu çalışması sonucunda sürücü ve araç bulunduğu yerden çıkartılabildi.
 
Tır şans eseri devrilmedi
 
Yine Deliçay Deresi'nden geçmeye çalışan bir tır sürücüsü de büyük tehlike atlattı. Çay Mahallesi'nden karşıdan karşıya geçmek isteyen Yusuf Aksay yönetimindeki tırın tekerleri, derede yağmurun olmadığı aylarda köprü görevi gören beton yoldan birden çıktı. Ön tarafı yan yatan tır, şans eseri devrilmedi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, sürücü ve tırı bulundukları bölgeden güvenli bir şekilde kurtardı.
 
Bölge sakinleri fazla tonaj aldıkları için tırların kantara girmemek için bu yolu kullandıklarını, bu bölgeden her zaman tır geçişlerinin olduğunu iddia ettiler.
 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kurtulmuş: Terörle savaş halindeyiz. Ayağınızı denk alın

Kurtulmuş: Terörle savaş halindeyiz. Ayağınızı denk alın

Filipinler'de 500 ev yangında küle döndü

Filipinler'de 500 ev yangında küle döndü

BYEGM'in 'Ankara 1930-1960 Fotoğraf Sergisi' açıldı

BYEGM'in 'Ankara 1930-1960 Fotoğraf Sergisi' açıldı

Çarlık Rusya'nın sürgün ve mahkumların diyarı Sibirya

Çarlık Rusya'nın sürgün ve mahkumların diyarı Sibirya

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA