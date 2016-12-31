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Derik'te evde yangın: 2 ölü, 2 yaralı

Mardin'in Derik ilçesinde bir evde çıkan yangında, aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Mardin'in Derik ilçesinde bir evde çıkan yangında, aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Derik ilçesine bağlı Başaran köyünde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında ağır yaralanan Zergan Sakin (52), Abdurrahman Sakin (25), Zilan Sakin (18) ve Mehmet Ali Sakin Kızıltepe Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen Zilan Sakin ve Mehmet Ali Sakin hayatını kaybetti.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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