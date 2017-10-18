ABD-Türkiye ilişkilerinin gerilmesinin baş aktörü olarak görülen, skandal hareket ve açıklamalarla adından sıkça söz ettiren ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi John Bass, konsolosluktaki FETÖ bağlantılı ajanlar hakkında verilen gözaltı kararıyla yeni bir skandala imza atmıştı. Bass ''işbirliğimiz sayesinde 9 aydır bomba patlamıyor'' diyerek, ABD ile terör örgütleri arasındaki kirli işbirliğini adeta itiraf etmişti.

John Bass giderayak Trump’ın “DEAŞ’ı Obama kurdu. Ve şunu da söylemeliyim, yardımcılığını da ezik Hillary Clinton yaptı” açıklamasını teyit etti.

DERİN ADB İŞ BAŞINDA: 9 AY SONRA MERSİN PATLAMASI

Dün saat 17.00 sıralarında Mersin'de bir polis servis aracına düzenlenen bombalı saldırıda hükümetin açıklamasına göre 17-18 polisimiz yaralandı.

Patlamanın, John Bass'ın ayrılışından bir hafta sonra meydana gelmesi akıllara o itiraf gibi cümleleri getirdi.

FETÖ'cü hainlerle irtibatı olan konsolosluk ajanlarının gözaltı kararını bahane ederek Türkiye'yi eleştiren Bass hakkında konuşan Trump'a yakın isimlerden Ted Malloch ise, Trump’ın, ‘Obama’nın sadık adamı’ John Bass’ın başlattığı krizi kucağında bulduğunu söyledi. Yazdığı bir makalede 'Derin ABD’nin iş başında olduğunu vurgulayan Malloch, ''Derin devlet ABD'nin dış politikasını baltalıyor, krizlere yol açıyor.'' dedi.