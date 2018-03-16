Dermokil'den Özü kil-Florusuz-Glutensiz-Şekersiz-Yenilebilir, Yutulabilir Diş Macunu Özü kil olan,Yenilebilir ve yutulabilir özelliği sayesinde, çocuğunuz(+3 yaşından itibaren) ve aileniz için en güvenilir diş bakımını DK DENT Diş Macunu sağlayacak!