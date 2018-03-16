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Dermokil'den Özü kil-Florusuz-Glutensiz-Şekersiz-Yenilebilir, Yutulabilir Diş Macunu

Özü kil olan,Yenilebilir ve yutulabilir özelliği sayesinde, çocuğunuz(+3 yaşından itibaren) ve aileniz için en güvenilir diş bakımını DK DENT Diş Macunu sağlayacak!

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Dermokil’den Yenilebilir, Yutulabilir Diş Macunu

Xtreme dermokil’in yeni ürünü DK DENT Diş Macununun, doğal kil ve kalsiyum içerikli formülüyle sağlıklı dişler artık hayal değil…

Xtreme dermokil’in yeni ürünü DK DENT Diş Macunu ile dişler kısa sürede doğal görünümüne kavuşacak!

DK DENT Diş Macunu içeriğindeki beyaz kil mineralleriyle temizlerken, yapay tatlandırıcı ve boya içermeyen formülüyle dişlerde doğal beyazlatma sağlıyor.

DK DENT Diş Macunu içeriğindeki özel bitkisel aktifler sayesinde diş eti kanamalarını önlemeye yardımcı olur.

Kil ve kalsiyum mineral katkıları sayesinde diş minesinin güçlendirirken, sigara, çay, kahve ve yemek artıkları nedeniyle oluşan lekeleri de gideriyor.

DK DENT Diş Macunu içeriğinde yer alan adaçayı, mür, ratanya, greyfurt, yeşil çay papatya, üzüm çekirdeği gibi yedi bitki sayesinde herkese mutlu gülüşler vaat ediyor…

DK DENT Diş Macunu’nu sadece eczanelerde bulabilirsiniz.

Fiyat : 17.90TL

http://www.dermokil.com.tr/tr/index.php

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