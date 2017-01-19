Derste FETÖ propagandası yapan öğretmen gözaltına alındı

Bursa'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen ve 7 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 27 kişiden 24'ü adliyeye sevk edildi.

Dershanede öğrencilere Feto videosu izletip 15 Temmuz gecesi yapılmak istenen darbeyi övücü sözler söylediği çekilen video ile ortaya çıkan fizik öğretmeni Ayhan K. de adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında yer aldı.

Yapılan operasyonda 1 adet dolar, 1 adet silah ve birçok örgütsel doküman ile Fetullah Gülen'in el yazısıyla desteklediği bir tablo ele geçirilirken, gözaltına alınanlar ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Sabah erken saatlerde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri arasında adliyeye getirilen zanlılar adliyenin arka kapısından içeriye alındı. Zanlıların büyük bir çoğunluğunun çantalarını hazırlamış olması dikkat çekti.