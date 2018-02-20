Desibel kulaklık ve Mix&Go, reklam filminde ayrılmaz ikiliyi canlandırıyor
Vestel, Sevgililer Günü’nü 28 Şubat’a kadar uzattı. 199 TL’lik özel Sevgililer Günü kampanyası için hazırlanan reklam filminde, ayrılmaz ikili Desibel kulaklık ve Mix&Go başrolde.
Türkiye’nin teknoloji devi Vestel, Sevgililer Günü’nü 28 Şubat’a kadar uzattı. ‘Ayrılmaz İkili’ konseptli reklam filminde Desibel kulaklık ve Mix&Go başrolde. Birbirlerine kırmızı kurdeleyle bağlı Desibel kulaklık ve Mix&Go’nun iki sevgiliyi canlandırdıkları filmde, seslendirmeyi dublaj sanatçıları Aslı İnandık ve Serhan Arslan yapıyor.
Vestel’in 28 Şubat’a kadar devam edecek kampanyası kapsamında Desibel kulaklık ve Mix&Go alanlar bu iki ürüne 349 TL yerine 199 TL’ye sahip olacak. İki ürün kampanya için hazırlanan ve bir yüzünde ‘Hayatın Hayatıma Karışsın’ diğer yüzünde de ‘Sadece Senin Sesini Duyayım’ yazan özel kutuda satışa sunuluyor.
Beyaz, siyah, gold, mavi ve nar çiçeği olmak üzere 5 renk seçeneği bulunan Vestel Desibel kablosuz kulaklık, Bluetooth derdi olmadan 12 saate kadar müzik keyfi sunuyor. USB ile şarj edilen Desibel kulaklıkların dahili mikrofonu ile kablosuz telefon görüşmesi de yapabilirsiniz.
Tek tuşla smoothie’ler, meyve suları yapan Mix&Go’nun, 600 ml ve 300 ml BPA içermeyen iki boyda karıştırma şişesi bulunuyor. Paslanmaz çelik bıçakları ile benzerlerinden farklı olarak buz da kıran Mix&Go’nun şişeleri ve bıçakları bulaşık makinesinde yıkanabiliyor.
REKLAM KÜNYESİ
Reklam Veren: Vestel
Reklam Veren Yetkilileri: Tunç Berkman, Feza Turunçoğlu Erim, Osman Badur, Ayşe Tokgöz, Banu Akgül, Işıl Sağlam, Özgecan Akbulut
Reklam Ajansı: Concept
Kreatif Direktör: Kerem Özkut
Yaratıcı Grup Başkanı: Ufuk Işık
Yaratıcı Ekip: Bülent Ekel, Barış Özdemir, Küntay Tarık Evren, Selcan Şenol, Duygu Polen İçin, Ulaş Şahin,
Grafik Ekibi: Alper Dabak, Ayşe Cıbaroğlu
Marka Direktörü: Berna Aşkın
Marka Ekibi: Sevdam Kocaoğlu, Serap Balaban, Ayberk Toprak
Stratejik Planlama: Emre Sezer
Ajans Prodüktörü: Mert Turan, Hilal Kınalıada
Prodüksiyon şirketi:Lunapark
Medya ajansı:MediaCom
Kullanılan Mecralar: Televizyon, Dijital
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