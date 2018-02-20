Desibel kulaklık ve Mix&Go, reklam filminde ayrılmaz ikiliyi canlandırıyor

Türkiye’nin teknoloji devi Vestel, Sevgililer Günü’nü 28 Şubat’a kadar uzattı. ‘Ayrılmaz İkili’ konseptli reklam filminde Desibel kulaklık ve Mix&Go başrolde. Birbirlerine kırmızı kurdeleyle bağlı Desibel kulaklık ve Mix&Go’nun iki sevgiliyi canlandırdıkları filmde, seslendirmeyi dublaj sanatçıları Aslı İnandık ve Serhan Arslan yapıyor.

Vestel’in 28 Şubat’a kadar devam edecek kampanyası kapsamında Desibel kulaklık ve Mix&Go alanlar bu iki ürüne 349 TL yerine 199 TL’ye sahip olacak. İki ürün kampanya için hazırlanan ve bir yüzünde ‘Hayatın Hayatıma Karışsın’ diğer yüzünde de ‘Sadece Senin Sesini Duyayım’ yazan özel kutuda satışa sunuluyor.

Beyaz, siyah, gold, mavi ve nar çiçeği olmak üzere 5 renk seçeneği bulunan Vestel Desibel kablosuz kulaklık, Bluetooth derdi olmadan 12 saate kadar müzik keyfi sunuyor. USB ile şarj edilen Desibel kulaklıkların dahili mikrofonu ile kablosuz telefon görüşmesi de yapabilirsiniz.

Tek tuşla smoothie’ler, meyve suları yapan Mix&Go’nun, 600 ml ve 300 ml BPA içermeyen iki boyda karıştırma şişesi bulunuyor. Paslanmaz çelik bıçakları ile benzerlerinden farklı olarak buz da kıran Mix&Go’nun şişeleri ve bıçakları bulaşık makinesinde yıkanabiliyor.

REKLAM KÜNYESİ

Reklam Veren: Vestel

Reklam Veren Yetkilileri: Tunç Berkman, Feza Turunçoğlu Erim, Osman Badur, Ayşe Tokgöz, Banu Akgül, Işıl Sağlam, Özgecan Akbulut

Reklam Ajansı: Concept

Kreatif Direktör: Kerem Özkut

Yaratıcı Grup Başkanı: Ufuk Işık

Yaratıcı Ekip: Bülent Ekel, Barış Özdemir, Küntay Tarık Evren, Selcan Şenol, Duygu Polen İçin, Ulaş Şahin,

Grafik Ekibi: Alper Dabak, Ayşe Cıbaroğlu

Marka Direktörü: Berna Aşkın

Marka Ekibi: Sevdam Kocaoğlu, Serap Balaban, Ayberk Toprak

Stratejik Planlama: Emre Sezer

Ajans Prodüktörü: Mert Turan, Hilal Kınalıada

Prodüksiyon şirketi:Lunapark

Medya ajansı:MediaCom

Kullanılan Mecralar: Televizyon, Dijital