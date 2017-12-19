'Deşifre olanların yerine yenileri yerleştirilsin'

Konya'da, etkin pişmanlık yasasından yararlanarak itirafçı olan mahrem imam A.G., CHP Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Hüseyin Fatih Tamer'in örgüt bağlantısını deşifre etti.

Üniversiteye hazırlanırken FETÖ'ye ait dershaneye kaydolduktan sonra örgütte büyük bölge talebe mesulünde yöneticilik ve orduya sızdırılan askerlere mahrem imamlık görevlerine yükselen itirafçı ifadesinde, "2015'te İl Eğitim Danışmanı Bilal Şahin bir toplantıda siyasi partilerin içerisine yerleştirdikleri adamların deşifre olduğunu söyleyerek, 'daha önceden vazife yapmış güvenilir ve itaat eden kişileri belirleyip örgüt evlerinden ve yurtlarından alarak farklı yerlere yerleştirin. Bunları örgütle bir alakasının olmadığı ya da cemaatten kovulmuş gibi gösterin. Deşifre olanların yerlerine yerleştirin' dedi. Bunun üzerine Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyan ve FETÖ üyesi Hüseyin Fatih Tamer ile görüştüm. Bu işe uygundu ve İzmirli olduğu için CHP'ye daha hızlı uyum sağlayacağını belirterek CHP'de görev almak istedi. Bizim isteğimizle örgüt yurdundan çıkarak özel bir yurda yerleştirildi, 2015'te CHP'ye üye oldu. Partililer, Tamer'in daha önceden örgüt yurdunda kaldığını biliyorlardı. CHP Selçuklu Gençlik Kolları başkanı olan Tamer, bir yıl sonra da İl Gençlik Kolları Başkanı oldu. Bu süreçte, 15 günde bir evime gelerek sohbetlere katılıyordu. Tamer'i CHP'ye yerleştirdiğimizi 3 kişi biliyordu. 15.Temmuz darbe girişiminden sonra yanıma gelen Tamer, 'ne yapacağız abi' dedi." dedi.

A.G. 179'u tutuklu 486 sanıkla birlikte 9. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor.

HÜKÜMET ALEYHİNE KORSAN BİLDİRİ OKUDULAR

Tramvaylarda hükümet aleyhine korsan bildiri okuyan Konya İl Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesaplarından 29 Mayıs'ta FETÖ söylemleri kullanıldı.

Hükümet aleyhine ve Gezi kalkışmasına övgüler yağdıran paylaşımlar yapıldı. Referandum öncesinde yürüttükleri "hayır" kampanyasını sokaklara taşımaya çalışan gençlik kollarının sosyal medya hesaplarından çeşmelere ve duvarlara yazdıkları "Hayır" sloganları paylaşılmış, Konyalı vatandaşlar "halkı sokağa çekerek kardeşi kardeşe kırdırmayın" yorumlarıyla Gençlik kollarına tepki göstermişti.

Gençlik kolları tepki alan yazılar için "Şair ruhlu gençlerimiz Konya sokaklarını donatmaya başladı. Durakta, sokakta sizi bekleyen sürprizler var." paylaşımı yapmıştı.

BURSA'DA GENÇLİK KOLLARINA SIZDIRILAN FETÖ'CÜDEN İTİRAF

Bursa Nilüfer ilçesinde CHP gençlik kollarına sızan FETÖ üyesi Ali Taşvuran, geçen kasımda çıkarıldığı mahkemede örgütün yaptıklarını itiraf etmişti.

Örgüt abileri tarafından diksiyon ve sunuculuk kurslarına gönderilerek özel olarak yetiştirildiğini belirten Taşvuran, "CHP'ye sızmamı ve örgütten kimseyle görüşmememi söylediler. Aylık en fazla 2 bin 200 lira para alıyordum. Bu paranın 1000 lirası kira ve faturalara, 500 lirası CHP'deki etkinlikler ve dışarıda yapmış olduğum harcamalara, 250 lirası da iaşeye gidiyordu." demişti.

Taşvuran'ın telefonu aktif ByLock kullanıcısı olarak ayarlandığı, program çalıştırılmadan telefonun kullanılamadığı ortaya çıkmıştı. Ali Taşvuran, CHP Gençlik Kollarının önde gelen isimlerinden biri olarak aktif siyaset yapıyordu. [Kaynak: Sabah]