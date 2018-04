Detay Maxinet nedir son dakika mağdurları paralarını alacak mı Detay Maxinet sahibi kim nerede

Detay Maxinet ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 'Sen yat bilgisayarın çalışsın demişlerdi' o paralara el konuldu! Peki Detay Maxinet nedir nasıl bir sistemdir Detay Maxinet mağdurları paralarını nasıl alacak? Detay Maxinet sahibi kimdir? soruların yanıtlarını bu haberimizde derledik. Türkiye genelinde 40 bine yakın kişiden, bilgisayarlarını açık bırakarak pazara kazandırmayı vaat eden Detay Maxinet’e yönelik MASAK harekete geçti. MASAK’ın hazırladığı rapor sonrası sulh ceza hâkimliği 26 Mart'ta şirketin hesaplarına bloke koydu. MASAK raporunda, piramit sistem kullanılarak dolandırıcılık yapılmış olabileceğine işaret edildi. Sitenin kapatılması için de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) yazı gönderdi. Konu ile ilgili görüşmek istediğimiz şirket yetkililerine ise ulaşılamadı. İşte Detay Maxinet son dakika gelişmeleri



Yeni saadet zinciri olarak nitelendirilen Detay Maxinet şirketinin kapatıldığı iddiaları yayılmaya başladı. Geçen yıl, binlerce üyeden topladığı 25 milyon dolarla sırra kadem basan Kairos sisteminin bir benzeri Detay Maxinet adı verilen sistem üzerinden yürütülüyor.Sen yat bilgisayarın çalışsın demişlerdi o paralara el konuldu

Sisteme şimdiye dek 40 bine yakın kişi üye oldu. Bu kişiler üzerinden toplanan para tutarı ise 100 milyon TL olarak ifade ediliyor. Toplanan paranın bir bölümü, üyelere dağıtıldı.







YENİ ÜYE YAPAN DA KAZANIYOR

Sisteme, 590 dolar veya 1.534 dolarlık üyelik paketleri ile dahil olan kişilere, verilen bilgisayarın, günün belli saatleri açık tutularak kazanç sağlanacağı vaat ediliyor. Sisteme ayrıca, yeni yapılan üyeler üzerinden de ödeme yapılıyor.



BANKA HESAPLARINA BLOKE

Detay Maxinet’e ilişkin başlatılan soruşturma sürecinde önemli bir gelişmenin yaşandığı öğrenildi. Detay Telekom San. Ve Tic. Limited Şti ve Detay Maxinet Teknolojileri San. ve Dış Tic. AŞ isimli şirketlerin banka hesaplarına bloke konuldu. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği hesaplara yönelik bloke kararını 26 Mart günü verdi. Hakimlik kararı, MASAK’ın hazırladığı rapora dayanıyor. MASAK, yazısında ‘Piramit sistemi kullanılarak dolandırıcılık’ yapılmış olabileceğine işaret edildi.







DETAY MAXINET NEDİR?



Detay Maxinet kuruluş gerçekleştirdiği tanıtımlar ve sunumları baz alarak, üyelik işleminde bulunan bir kişiye ilk etapta bir bilgisayar veriyor. Bununla birlikte şirkete üye olan kişileri verilen bu bilgisayarlara yazılım yükleniyor. Kişiye verilen bilgisayar açık kalması halinde, Detay Telekom’un çalıştığı şirketlere SEO hizmeti verildiği ifade ediliyor.



Detay Maxinet (Detay Telekom San. Ve Tic. Limited Şti.), şirketinin resmi web sitesinin ''hakkımızda'' adlı bölümde şirket sistemlerinin %100 hukuksal olduğu yönünde ifadeler kullanıyor.



Yine Detay Maxinet'in resmi sitesinde bulunan açıklamalar doğrultusunda, Detay Telekom LTD ŞTİ firması Ağustos 202'de 550 bin TL yatırıl ile Mobil bilişim teknolojileri alanında hizmet vermek üzere kurulduğu belirtiliyor. Öte yandan üye sayısı 35’bini aşan üzerinden toplanan paranın tutarı 100 milyon lira olarak ifade ediliyor.



DETAY MAXINET NE İŞE YARIYOR? DETAY MAXINET ÖZELLİKLERİ NELERDİR?



Üyelik işlemlerini gerçekleştirebilmek için Detay Maxinet tarafından belirlenen üç paketten birinin satın alınması gerekir. Birincil olarak gümüş adlı paketin bedeli 590 dolardır. Bu paketi satın alan üye bilgisayarını günde 8 saat açık tutması gerekmektedir. Bu kişiye aylık kazanç 120, yıllık kazanç ise bin 460 dolar vaat ediliyor.



İkincil olarak altın paketin bedeli bin 534 dolardır. Bu paketi satın alan üye bilgisayarını günde 14 saat açık tutması gerekmektedir. Bu kişiye aylık kazanç 420, yıllık kazanç ise 5 bin 110 dolar vaat ediliyor.



Son olarak Platin üyeliğinin bedeli 2 bin 242 dolardır. Bu paketi satın alan üye bilgisayarını sınırsız sürede açık kalması gerekmektedir. Bu kişiye aylık kazanç 600 dolar yıllık kazanç 7 bin 300 dolar vaat ediliyor.



Detay Maxinet, yeni üye kazandıranlara da belli bir kazanç vaat ediyor. Sisteme üye olan her bir üye, yeni kişileri üye yaparak kendisine ekip kurabiliyor. Ancak kullanıcılar şu an Detay Maxinet sitesine girilince kullanıcılar "Site yenileniyor" uyarısıyla karşı karşıya kalıyorlar.