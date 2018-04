Detay Maxinet son durum nedir Detay Maxinet üyelerinden nasıl para topladı

Detay Maxinet nedir? Detay Maxinet üyelerinden nasıl para topladı? soruların yanıtları hala araştırılan konular arasında. Erişime kapatılmasının ardından harekete geçilen Detay Maxinet için suç duyurusu yapıldı. Detay Maxinet ile ilgili soruşturma devam ediyor. Çiftlik Bank benzeri organizasyonlarla ilgili skandallarına her geçen bir yenisi ekleniyor. Çiftlik Bank ve Anadolu Farm'dan sonra bu sefer Detay Maxinet gündeme geldi. ‘Sen yat bilgisayarın kazansın’ diyerek binlerce kişiden milyonlarca dolar toplayan Detay Maxinet ile ilgili önemli bir gelişmenin yaşandığı anlaşıldı. İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği sitenin erişimine yönelik engel koydu. Şirket avukatı ise yaptığı açıklama, erişim engeli kararına itiraz edeceklerini kaydetmişti. Detay Maxinet mağdurları, şimdiden sosyal medyada son durumu merak ederken paralarının nasıl geri verileceğini araştırıyor.



Çiftlik Bank skandalı sonrası durumu el koyan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çiftlik Bank benzeri pek çok şirket olduğunu açıklamıştı. Anadolu Farm kurucusu İsa Karademir'in yakalandığı öğrenildi. Şimdi de kullanıcılarına bilgisayarlarını açık tutarak para kazanmayı vadeden Detay Maxinet gündeme geldi.



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Detay Maxinet ile ilgili raporunu tamamladı ve sonuç olarak kuluş hakkına suç duyurusunda bulunacağı açıklandı. BTK'ya da Detay Mexinet'in sitesine erişimin kapatılması için başvurmuştu.



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı rapora göre Detay Maxinet sistemi üzerinden 18 bin 352 kişiden 16 milyon 256 bin 624 dolar toplandı. Toplanan bu paranın 5.6 milyon doları dağıtıldı. Bakanlığın ‘piramit sistem’ olarak nitelediği Detay Maxinet’in banka hesaplarına da bloke konulmuştu.









Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı rapora göre ‘piramit sistem’ olarak yorumlanan Detay Maxinet ile ilgili son gelişme, sitenin erişime kapatılması oldu. Bakanlık müfettişlerin hazırladığı rapor İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilirken, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na gönderilen ‘sitenin erişime kapatılması’ yazısının da işleme konulduğu anlaşıldı.



İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği sitenin erişime kapatılması yönünde karar verdi. Anılan hakimlik kararı 2018/3567 esas numarası ile kayda girdi. 13 Nisan’da alınan kararla birlikte siteye giriş de yapılamıyor.



HESAPLARA BLOKE KONULDU



Detay Maxinet’te geçen 26 Mart’ta da şirket hesaplarına bloke konulmuştu.



TOPLANAN PARANIN BİR KISMI DAĞITILDI



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı raporda Detay Maxinet üzerinden 18 bin 352 kişiden 16 milyon 256 bin 624 dolar toplandı. Toplanan bu paranın 5.6 milyon doları dağıtıldı.







BAKANLIK: PİRAMİT SİSTEM



Bakanlık tarafından yapılan duyuruda ise sistem ile ilgili şu değerlendirme yapılmıştı: "Detay Maxinet sistemi kapsamında kurgulanan satış ve pazarlama sisteminin 6502 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi sonucunda, “Detay Maxinet V3” Programı ile gerçekleştirilen Google SEO ve Digital Reklam hizmetlerinden elde edilen gelirler ile sistemde yer alan üyelere günlük gelir, prim geliri ve kariyer bonusların ödeneceği hususunun gerçeklikten uzak olduğu, sistemde esasen yeni üyelerin kazandırılmasının temel amaç olduğu, alt kollarda yer alan üyelerden elde edilen gelirlerin sistemin üst basamaklarında yer alan diğer üyelere aktarıldığı, kariyer ilerleyebilmesinin sağlanabilmesini diğer üyelerin de belli koşullara uygun davranmasına bağlı kılan, gerçekleşmesi çok güç olan kazanç beklentisi sistemi şeklinde oluşturulmuş tipik piramit sistem özelliklerinin bulunduğu tespit edilmiştir."



DETAY MEXİNET NEDİR?



Sitenin hakkımızda bölümünde şirket sistemlerinin %100 hukuksal olduğunu ifade ediyor. Siteye yer alan açıklamaya göre Detay Telekom LTD ŞTİ firması Ağustos 202'de 550 bin TL yatırıl ile Mobil bilişim teknolojileri alanında hizmet vermek üzere kurulmuş



BİLGİSAYARI AÇIK TUTARAK PARA KAZANMA



Firma sunduğu üyelik paketlerini satın alanlardan bilgisayarlarını günde 8 saat açık tutmalarını istiyor ve bunun karşılığında aylık 120 yıllık da 1460 dolar gelir vaad ediyor. Sistem, yeni üye kazandıranlara da belli bir kazanç vaat ediyor. Sisteme üye olan her bir üye, yeni kişileri üye yaparak kendisine ekip kurabiliyor.



3 AYDIR İNCELENİYOR



Özelikle geçen yıl, büyüyen sistem nedeni ile şikâyetler Gümrük ve Ticaret Bakanlığına da ulaşınca hareket geçildi. Bakanlık müfettişleri 3 aydır mercek altına aldıkları şirket ile ilgili hazırladıkları raporu tamamladı. Sistemin bir tür saadet zinciri olduğu belirtilen rapor sonrası bu hafta savcılığa suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre şirketin sitesinin erişime kapatılması için BTK'ya da yazı yazılacak.



SAADET ZİNCİRİ DEĞİL



Detay Telekom'un sahibi Alper Tetiker ise, faaliyetlerinin yasalar çerçevesinde olduğunu söyledi. Tetiker, bakanlık müfettişlerinin geçen Şubat ayında şirket merkezine geldiğini belirterek, hazırlanan raporun sonucundan haberdar olmadığını aktardı. Tetiker, bir dizişirkete hizmet verdiklerini kaydederek, yürüttükleri faaliyetin saadet zinciri olarak nitelendirilmesinin doğru olmadığı görüşünü aktardı.