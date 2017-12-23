Dev konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Malta bandıralı 'MSC Trieste' adlı dev konteyner gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
- AA
İzmit Limanı'na gitmek üzere Suudi Arabistan'ın Kral Abdullah Limanı'ndan yola çıkan 365 metre uzunluğunda ve 143 bin 521 groston ağırlığındaki gemiye, boğazdan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma-9" römorkörleri refakat etti.
Çanakkale Boğazı, geminin geçişi nedeniyle güvenlik amacıyla tek yönlü transit geçişlere kapatıldı.
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