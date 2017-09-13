Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Dev petrol arama platformu Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı

Platformun geçişi nedeniyle boğaz tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bahama bayraklı, 115 metre boyunda ve 75 metre yüksekliğindeki petrol arama platformu Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Alınan bilgiye göre, Romanya'nın Constanta Limanı'na gitmek üzere İspanya'nın Las Palmas Limanı'ndan yola çıkan, 36 bin 863 groston ağırlığındaki "Scarabeo 9" adlı petrol arama platformu, saat 11.45'de boğaza giriş yaptı.

Saat 13.45'te Çanakkale önlerine ulaşan platformun geçişi nedeniyle boğaz tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-1", "Kurtarma-9", "Kurtarma-10" römorkörleri ve hızlı tahlisiye botuyla refakat edilen platformun geçişinin tamamlanmasının ardından boğaz trafiği normale dönecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya tepki: Bu yaklaşımı anlamakta zorlanıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya tepki: Bu yaklaşımı anlamakta zorlanıyoruz

3'üncü havalimanı inşaatındaki son durum havadan görüntülendi

3'üncü havalimanı inşaatındaki son durum havadan görüntülendi

Akıllara kazınan modeller

Akıllara kazınan modeller

Silaha takılan susturucunun 700 seri atış sonrasındaki hali

Silaha takılan susturucunun 700 seri atış sonrasındaki hali

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA