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Dev petrol arama platformu Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Bahama bayraklı 115 metre boyunda ve 75 metre yüksekliğindeki petrol arama platformu, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, bir süre önce Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersaneler bölgesinde faaliyet gösteren Beşiktaş Tersanesi'ne gelen ve burada planlı bakım ve onarım çalışmaları tamamlanan, 36 bin 863 groston ağırlığındaki "Scarabeo 9" adlı petrol arama platformu, Mısır'ın Port Said Limanı'na gitmek üzere hareket etti.

Bu sabah saat 06.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan dev platform, saat 10.00'da Çanakkale önlerine ulaştı. Platformun geçişi nedeniyle boğaz tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-1", "Kurtarma-9", "Kurtarma-10" römorkörleri ve "KEGM-4" hızlı tahlisiye botuyla refakat edilen ve 3 kılavuz kaptanın görev aldığı platformun geçişinin tamamlanmasının ardından boğaz trafiği normale dönecek.

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