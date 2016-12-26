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Dev tanker boğazı kapattı

Bahama bandıralı ‘Berge Arzew’ adlı sıvılaştırılmış doğalgaz yüklü tanker, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Tankerin geçişi sırasında boğaz trafiğe kapatıldı.

  • ÇANAKKALE (İHA)
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  Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yüklediği sıvılaştırılmış doğalgazı (LNG) Marmara Ereğlisi'ne götüren 277 metre uzunluğunda 93 bin 844 groston ağırlığındaki tanker, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Tankere güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait ‘Kurtarma-6’ ve ‘Kurtarma-10’ adlı römorkörler eşlik etti. Tankerin geçişi sırasında Çanakkale Boğazı tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Tankerin boğaz geçişini tamamlamasının ardından deniz trafiğinin normale döneceği bildirildi.

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