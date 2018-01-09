15 Temmuz’da gönüllü olarak tankların önünü keserek önemli bir kamu görevi yapan kamyon ve otobüslere önemli bir yükümlülük getirildi. Kara yolu taşımacılığı yönetmeliğinde yapılan değişiklikle özellikle millî güvenliği ve kamu düzenini ilgilendiren konularda bu tip araçlar ‘kamu hizmeti’ için çağrılabilecek. Ulaştırma Bakanlığı, güzergâh belirlemek suretiyle yetki belgesi olan araç sahipleriyle ‘kamu hizmeti yükümlülüğü sözleşmesi’ yapabilecek. Eski yönetmelikte göç, afet ve acil durumlar ile toplumsal ihtiyaçların karşılanması gibi hallerde uygulanan konulara yenileri eklendi. Yeni uygulamada ‘millî güvenliği ve kamu düzenini ilgilendiren hususlar’ vurgusu yapılırken NATO harekâtları ve tatbikatlarında da aynı uygulama yapılabilecek. Söz konusu değişiklik, uzun bir süredir ilgili STK’ların görüşünde olan taslak yönetmelikte de yer almamıştı.

İSTİSNAİ DURUMLAR İÇİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde Ulaştırma Daire Başkanlığını yapan ve Türkiye’de ‘ulaştırma mühendisliği’ kavramının oluşmasını sağlayan AK Parti Erzurum Milletvekili ve TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsü Mustafa Ilıcalı söz konusu düzenlemeyi değerlendirdi. Ilıcalı, “Bunu güvenlik yönünden bir düzenleme olarak görebiliriz. 15 Temmuz Darbe girişimine karşı koyan sivillere yönelik sorumluluk getirilmesin diye nasıl düzenleme yapıldıysa, bu düzenleme ile de özel sektörün araçlarından devletin yararlanabilmesinin önü açılıyor. Türkiye 15 Temmuz benzeri bir durumla karşılaştığında veya milli güvenliği ilgilendiren durumlarda, devlet özel sektör taşımacılığına belli bir yükümlülük getirebilmeli. Yaşanmış bir durum var ortada, hukuki boşluğu ortadan kaldırmak için yapılmış olabilir. Böyle bir istisnai durumda ihtiyaç olursa, devlet özel sektörden yararlanmak için bu yola başvurmuş olabilir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi