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Devlet Bahçeli boks eldivenleri giydi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve beraberindeki heyeti kabul etti.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve beraberindeki heyeti kabul etti.
 
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, başkan Gözgeç'in yanı sıra asbaşkan Hasan Kartal ve yönetim kurulu üyesi Selçuk Uçan'ı makamında kabul eden Bahçeli, boks eldiveni giydi.
 
MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen ve sporun yanı sıra güncel konuların da gündeme geldiği görüşmede, başkan Gözgeç, beraberinde getirdiği boks eldivenlerini Devlet Bahçeli'ye takdim etti.
 
Devlet Bahçeli boks eldivenlerini giydikten sonra ise toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

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