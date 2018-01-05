Devlet Bahçeli: Küresel senaryolara sığınan CHP, HDP, İP, FETÖ, PKK ve bir kısım siyasi eskiler kardeşlik ruhunumuzu sarsamayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana Büyükşehir Belediyesince Galleria Festival Alanı'nda düzenlenen "1071 Proje ve Hizmetin Açılış ve Temel Atma Töreni"nde konuştu.

"Türk milleti melun siyaset sahiplerini tanımaktadır"

Bahçeli, hiçbir nifak, hiçbir fesat, hiçbir kumpasın MHP'yi durduramayacağını belirterek, şunları söyledi:

"Diyelim ki durdurmayı denediler, biliniz ki imanımızla çiğner, inancımızla tüm oyunları dün olduğu gibi bozar dağıtırız. Küresel senaryolara sığınan CHP, HDP, İP, FETÖ, PKK ve bir kısım siyasi eskilerin 2019 ayarlı çıkarcı koalisyonu, milli birlik ve kardeşlik ruhunu sarsamayacak, beka ve diriliş mücadelesini sakatlamayacaktır. Güvence Adana’dır. Güvence Türk milletidir. Güvence istiklale adanmış, milli iradeye bağlanmış kahraman yüreklerdir. Türkiye’nin karşısında hizalanmış çevreler, söküğünü dikemediklerine bakmazlar, el kapısından medet umarlar. Bunlar, Adanalıların ifade ettiği gibi 'Gece mitilde yatar, gündüz çalım satarlar.' Türkiye’nin karşısında kim varsa onlara sırnaşır, onlardan menfaat beklerler. Aldırma Adanam. Kafana takma Adanalı ağam. Milliyetçi Hareket zalimlerle hesaplaşmak, her cephede karşılamak için vardır, hazırdır, bunu da başaracaktır. Her zorluğu aşacak, her engeli yıkacak, her badireyi kapı dışarı edecek büyük Türk milleti melun siyaset sahiplerini tanımaktadır. Nitekim hepsinin bir hesabı varsa Allah’ın da bir hesabı vardır. Tuzak kuruyorlarmış, ne gam ne tasa, Allah’ın da bir tuzağı vardır, milletin de söyleyecek sözü henüz bitmemiştir."