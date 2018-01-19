Devlet, engelliyi de yaşlıyı da ihmal etmedi

Sanayi ve tarım gibi alanlara yönelik projelere önemli ödenekler ayıran devlet, sosyal yaşamı da ihmal etmedi. Bu kapsamda bu yıl engelli, yaşlı, genç ve çocuklara yönelik projeler için yaklaşık 131 milyon lira harcanacak.

AA muhabirinin 2018 Yılı Yatırım Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı GAP, DAP, KOP ve DOKAP programları çerçevesinde 1991 yılında yapılmaya başlanan ve 2020'da tamamlanması planlanan çeşitli il ve ilçelerdeki huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin etüt, proje ve inşaat işleri için 527 milyon 597 bin lira bütçe ayırdı.

Yaşlılara yönelik sosyal hizmetlere ilişkin ulusal düzeyde politika ve stratejilerin belirlenmesi, uygulanması ve çalışmaların değerlendirilmesi kapsamında planlanan projelerin hayata geçirilebilmesi için bu yıl 50 milyon lira harcanacak. Söz konusu projelerle, yaşlıların yaşamlarını kaliteli şekilde sürdürebilecekleri sosyal desteklerin verilmesi için gerekli mekanizmaların kurulması, standardize edilmesi ve denetlenmesi hedefleniyor.

Bakanlık ayrıca, ülke genelindeki çeşitli il ve ilçelerde 2020'de tamamlanması planlanan Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinin etüt, proje ve inşaat işleri için de 227 milyon 550 bin lira bütçe ayırdı. Engellilere yönelik projelerin hayata geçirilebilmesi için bu yıl devletin kasasından 23 milyon 500 bin lira çıkacak.

Söz konusu projelerle, bedensel, zihinsel ve ruhsal engelleri nedeniyle hayatın olağan akışına yeterince uyum sağlayamayan bireylerin, tespiti, incelenmesi, gerekli bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlandırılmaları amaçlanıyor.

57 milyon liralık yatırım

Devlet, öte yandan öğrenci, çocuk ve gençlere ilişkin proje ve programları da büyük kaynak ayırdı. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün hayata geçirmeyi planladığı çalışmalar için bu yıl toplam yaklaşık 57 milyon lira ödenek tahsis edildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bu yıl Çocuk Evleri Siteleri ve Çocuk Destek Merkezleri için 20 milyon liralık bütçe ayırdı. Çocuk Destek Merkezlerinde çocukların rehabilitasyonunun sağlanması ve bireyin yaşamını normal bir şekilde sürdürebilecek şekilde rehabilite olması ve toplumla bütünleşmesi amaçlanıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2021 yılında tamamlanmayı amaçladığı Çocuk ve Gençlik Programlarında (ÇOGEP) kullanılmak üzere 183 milyon 366 bin lira ayırdı. Sosyal kalkınma destekleri çerçevesindeki söz konusu program için bu yıl 15 milyon lira harcanacak. ÇOGEP, çocuk ve gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin sağlanmasını, toplumsal açıdan korunmalarına ilişkin tedbirlerin hayata geçirilmesini, sosyal ve eğitim desteğiyle topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı planlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı da bu yıl sosyal kalkınma destekleri çerçevesindeki Gençlik Projelerini Destekleme Hibe Programı için 22 milyon 718 bin liralık kaynak ayırdı. Program ile gençlerin kişisel ve sosyal gelişiminin desteklenmesini, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkan sağlanmasını, sosyal hayatın her alanına etkin katılımının artırılması hedefleniyor.