Samsun Gazi Devlet Hastanesi'nde eski sevgili dehþeti
Samsun Gazi Devlet Hastanesi santralinde çalýþan 40 yaþýndaki Emine Ö., eski erkek arkadaþý 35 yaþýndaki Erol C. tarafýndan karnýndan ve bacaðýndan býçakla aðýr yaralandý.
- DHA
Samsun'un Ýlkadým Ýlçesi'nde iddiaya göre Gazi Devlet Hastanesi santralinde çalýþan Emine Ö.'nin yanýna eski erkek arkadaþý olduðu iddia edilen Erol C. geldi. Hastanenin santralinde bir süre konuþan ikili arasýndaki tartýþma kavgaya dönüþtü. Erol C., üzerindeki býçakla Emine Ö.'yü karnýndan ve bacaðýndan býçakla yaraladý.
Kadýnýn çýðlýklarý üzerine hastane polisi þüpheliyi býçakla birlikte yakalayýp etkisiz hale getirdi. Hastanenin acil servisine getirilen ve hayati tehlikesinin bulunduðu bildirilen Emine Ö. ameliyata alýndý.
Hastanede gözaltýna alýnan þüpheli ise saðlýk kontrlünün ardýndan Emniyet Müdürlüðü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.
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