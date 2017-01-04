Samsun Gazi Devlet Hastanesi'nde eski sevgili dehþeti

Meteoroloji: Cuma gününden itibaren aþýrý soðuk hava ve yoðun kar yaðýþlarýna dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüðü, cuma gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen aþýrý soðuk hava ve yoðun kar yaðýþlarýna dikkat edilmesi konusunda uyarýda bulundu.