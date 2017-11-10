Devlet 'liyakat sahibi' eski çalışanına kapısını açacak

Kamu kurum ve kuruluşlarında etkili insan kaynakları planlaması kapsamında, esnek çalışma modelleri geliştirilecek. Emekli veya görevden ayrılmış liyakat sahibi kişilerin kamuda gönüllü ve ücretli olarak çalışabilmelerine yönelik mekanizmalar oluşturulması için çalışmalar başlatılacak.

AA muhabirinin hükümetin 2018 yılı programından derlediği bilgilere göre, "kamuda hizmet kalitesi ve personel verimliliğini yükseltecek bir insan kaynağı yönetim modeli oluşturulması" hedefler arasında yer alıyor.

Programda, görevde yükselme konusunun mevzuatta açık ve yeterli bir şekilde tanımlanmamış olması, kamu personelinin kurum ve kuruluşlar arasında dengesiz dağılımı, personel ve ücret düzeyinin hizmet gerekleriyle uyumsuzluğu kamu personel sisteminde göze çarpan sorunlar olarak sıralanıyor.

Yapılacak düzenlemelerle kamuda verimlilik, liyakat, kariyer ve adalet ilkelerini temel alan ve çalışanların mali ve sosyal haklarını gözeten insan kaynakları yönetim modeli oluşturulması amaçlanırken, topluma kaliteli hizmet sunan, değişen koşullara uyum yeteneği yüksek, daha verimli, şeffaf ve adil bir kamu personel sistemi oluşturulması hedefleniyor.

Esnek çalışma modelleri için hazırlık çalışmaları başlatılacak

Kamuda esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliğinin araştırılması amacıyla 2014-2016 yıllarında Devlet Personel Başkanlığınca, "Devlet Memurlarının Çalışma Yerleri ve Çalışma Saatlerinin Esnekleştirilmesi Projesi"nin yürütüldüğü anımsatılan programda, söz konusu projenin de katkılarıyla 2018 içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma modelleri için hazırlık çalışmalarının başlatılacağına yer veriliyor.

Çalışmalar kapsamında, emekli veya görevden ayrılmış liyakat sahibi kişilerin kamuda gönüllü ve ücretli olarak çalışabilmelerine yönelik mekanizmalar oluşturulması için adım atılması da yapılacaklar arasında bulunuyor.