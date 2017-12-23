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Devrilen TIR dorsesindeki traktörlerle yola savruldu

Afyonkarahjisar'ın Bolvadin ilçesinde sıfır kilometre traktörleri taşıyan bir TIR yoldan çıkarak devrildi. Kazada binlerce TL'lik maddi hasar meydana gelerek traktörler kullanılamaz hale geldi.

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Edinile bilgilere göre, kaza Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya köyünde meydana geldi. Öğlen saatlerinde itibaren etkili olan kar yağışı dolayısı ile kayganlaşan yolda Hüseyin Y., idaresindeki 43 DM 311 plakalı TIR sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı. Kazada TIR'ın taşıdığı çok sayıda sıfır kilometre traktör dorseden yola düşerek zarar gördü. Kazada traktörler kullanılamaz hale gelirken ciddi manada maddi hasar oluştuğu belirtildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

 

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