Tarlaya devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti, oğlu yaralı

Kaza, sabah saatlerinde, ilçenin kırsal Hamitabat Mahallesi'nde meydana geldi. Salih İne yönetimindeki 16 Y 6833 plakalı römork bağlı traktör, kontrolden çıkıp, tarlaya devrildi. Kazada traktörün altında kalan Salih İne ile oğlu Nuh Emre İne yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı baba- oğlu ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Salih İne, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bacağı kırılan Nuh Emre İne'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.