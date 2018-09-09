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Tarlaya devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti, oğlu yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkıp, tarlaya devrilen traktörün altında kalan sürücü Salih İne (61) yaşamını yitirdi, oğlu Nuh Emre (14) ise yaralandı.

  • DHA
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Kaza, sabah saatlerinde, ilçenin kırsal Hamitabat Mahallesi'nde meydana geldi. Salih İne yönetimindeki 16 Y 6833 plakalı römork bağlı traktör, kontrolden çıkıp, tarlaya devrildi. Kazada traktörün altında kalan Salih İne ile oğlu Nuh Emre İne yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı baba- oğlu ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Salih İne, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bacağı kırılan Nuh Emre İne'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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