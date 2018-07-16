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Devrilen traktörün altında kalan kadın öldü, eşi yaralandı

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kadın öldü, eşi ağır yaralandı.

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İlçeye bağlı Aşılıarmut köyünde, Ahmet Somali'nin (80) kullandığı 19 DC 241 plakalı traktör, köy girişindeki eğimli yolda devrildi.

Traktörün altında kalan sürücünün eşi Fatma Somali (75) olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan ve ambulansla Uğurludağ Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Somali, ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

 

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