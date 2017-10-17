Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Necati Kılıç idaresindeki traktör, Yukarı İhsangazili köyü yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Devrilen traktörün altında kalan Kılıç, olay yerinde hayatını kaybetti.Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen 112 acil servis ekipleri, Necati Kılıç'ın öldüğünü belirledi.

Kepçe yardımı ile traktörün altından çıkarılan Kılıç'ın cesedi, Delice Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Halk otobüsünde pes dedirten görüntü!

Halk otobüsünde pes dedirten görüntü!

Bütün SSK'lı işçilerin kıdem tazminatına zam yapıldı

Bütün SSK'lı işçilerin kıdem tazminatına zam yapıldı

Deniz Baykal'ın lise aşkı Olcay Baykal... Deniz Baykal kimdir?

Deniz Baykal'ın lise aşkı Olcay Baykal... Deniz Baykal kimdir?

Diriliş Ertuğrul 4. sezonda hangi ünlü isimler var? Diriliş Ertuğrul yeni sezonda kimler oynayacak?

Diriliş Ertuğrul 4. sezonda hangi ünlü isimler var? Diriliş Ertuğrul yeni sezonda kimler oynayacak?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA