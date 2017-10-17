Devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
- AA
Alınan bilgiye göre, Necati Kılıç idaresindeki traktör, Yukarı İhsangazili köyü yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Devrilen traktörün altında kalan Kılıç, olay yerinde hayatını kaybetti.Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen 112 acil servis ekipleri, Necati Kılıç'ın öldüğünü belirledi.
Kepçe yardımı ile traktörün altından çıkarılan Kılıç'ın cesedi, Delice Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.
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