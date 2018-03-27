DGS ne zaman son dakika ÖSYM DGS 2018 başvuruları ne zaman kimler başvuru yapabilir? Sorularının yanıtları merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci DGS başvuru sürecini ve sınavın ne zaman yapılacağını sorgulamaya başladı. Üniversite eğitimine lisans üzerinden devam etmek isteyen öğrencilerin girmek zorunda oldukları 2018 DGS sınavı başvuru tarihleri ve sınavın ne zaman yapılacağını merak eden binlerce öğrenci konuyla ilgili detayları haberimizde takip edebilirler. Edinilen son bilgiye göre Dikey Geçiş Sınavı sınavının 2018 yılı sınav tarihi ÖSYM sınav takviminde açıklandı. 2018 için çok merak edilen sınavlardan birisi de DGS oldu. DGS sınav tarihi için yapılan açıklamaya göre; 2018 DGS sınavı 08 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak. Sınava başvurular 16.05.2018 – 24.05.2018 tarihleri arasında yapılacak. Sınavın sonuçlarının ise 02.08.2018 tarihinde açıklanacağı öngörülmüş. Sınava geç başvuru tarihi de 05.06.2018 olarak belirlenmiş. Bildiğiniz gibi başvurular ais.osym.gov.tr adresinde yapılmakta ve sınav ücreti de odeme.osym.gov.tr adresinden gerçekleştirilebilmektedir.

DGS SON DAKİKA HABERLERİ

ÖSYM, 2017 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) raporunu internet sayfasından yayımladı.

ÖSYM'nin 2017-ALES Sonbahar Değerlendirme Raporu'ndan sonra yayımladığı DGS raporuna göre, sınava meslek yüksekokulları (MYO) ve açıköğretim fakültesi (AÖF) önlisans mezunları, bir lisans programına yerleşebilmek için giriyor.

Rapora göre, 2017 yılında DGS'ye 325 bin 438 aday başvurdu. Sınavı geçerli sayılan adayların yüzde 75'i MYO, yüzde 25’i ise AÖF önlisans programlarından mezun oldu.

DGS kontenjanlarının özellikle 2016 yılından sonra önemli oranda arttığı, 2017 yılında 120 binler seviyesine ulaştığı görüldü. 2017 yılında DGS kontenjanlarının yüzde 73'ünü AÖF kontenjanları, yüzde 27'sini ise AÖF dışındaki lisans programı kontenjanları oluşturdu ve kontenjanların yüzde 96'sına yerleştirme yapıldı.

Bir lisans programına yerleşen adayların yüzde 17'si AÖF önlisans programlarından, yüzde 83'ü ise MYO programlarından mezun oldu.

Sınav için iki öneri

2017 DGS sınavının ayrıntılı analizlerine yer verilen raporda sınavla ilgili iki öneri sunuldu.

Sayısal testte 60 ve sözel testte 60 olmak üzere adaylara toplam 120 soru için 140 dakika cevaplama süresi verilen sınavda, testlerde işaretleme yapmayan aday sayısının yüksek oranda olması nedeniyle sınav süresinde iyileştirme yapılması, DGS'de adaylara 120 soru için 180 dakika cevaplama süresi verilmesi önerildi.

Raporda, adayların sayısal ve sözel testlerde negatif ve sıfır ham puanlarda yoğunlaştıkları göz önüne alınarak DGS ile lisans programlarına yerleşmek üzere puanlarının hesaplanabilmesi için her iki testten en az 0,5 ham puan alma koşulunun getirilmesi önerildi.

YDS ve TUS analizleri de yayımlanacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, rapora ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 yılından itibaren sınavlara yönelik analiz ve değerlendirmeler yapıp bu raporları ilgili kurumlara sunma ve kamuoyuna açıklama kararı aldıklarını hatırlattı.

Bu analiz ve değerlendirmelerin sınavlara yönelik bulgu temelli iyileştirmelerin yapılmasına imkan vereceği gibi sınavları isteyen kurum ve kuruluşlar için de yol gösterici olacağını düşündüklerini ifade eden Özer, şubat ayında 2017-ALES Sonbahar Değerlendirme Raporu'nu yayımladıklarını anımsattı.

İkinci değerlendirme raporunda 2017 DGS sınavını ele aldıklarını belirten Özer, "Nisan ayı içerisinde hem 2017 YDS sınavlarının hem de TUS sınavının analizlerini tamamlayıp yayımlamayı planlıyoruz. Böylece her ay bir önceki yıla ait bir veya birkaç sınavın değerlendirme raporunu kamuoyu ile paylaşacağız." bilgisini verdi.

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DGS NE ZAMAN? DGS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Dikey Geçiş Sınavı yani DGS birçok öğrencinin umutlarını bağladığı sınav olarak dikkat çekiyor. Önlisans eğitimlerini lisans seviyesine yükseltmek isteyen öğrencilerin girecekleri DGS sınavlarıyla ilgili yeni gelişmeler öğrencilerden farklı yorumlar aldı. DGS’nin başvuru tarihleri 16 Mayıs 2018 ile 24 Mayıs 2018 tarihleri arasında olacak. DGS’ye girmeye hak kazanan öğrenciler için sınav 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise 2 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak. Sınavda adaylara yönelik sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir yetenek testi uygulanacak ve her test 120 sorudan oluşacaktır.

DGS’DE DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİKLER

DGS artık tüm Türkiye'de gerçekleşecek. DGS’de yeni sistemle beraber sınavların tüm Türkiye’ye yayılmasını öğrencilerin bir çoğu memnuniyetle karşılarken sosyal medya siteleri üzerinden yapılan paylaşımlarda kontenjan artırımı talebi dikkat çekti.

DGS’DE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

-Ön Lisans diplomasının aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,

-Onaylı transkript (not dökümü – 2 suret, 1 sureti onaylı)

-Onaylı ders içerikleri (2 suret, 1 sureti onaylı)

-6 adet 4,5 cm X 6 cm boyutunda fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olması gerekir)

-Askerlik Durum Belgesi (1995 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için, askerlik şubelerinden alınacak.)

-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Nüfus cüzdanı görülmek koşulu ile)

-2017-DGS sonuç belgesinin internet çıktısı

NE TÜR BİR SINAV OLACAK?

Sınavda adaylara yönelik sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir yetenek testi uygulanacak ve her test 120 sorudan oluşacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Buna göre ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav saat 09:30’da başlayacak ve süresi 140 dakika olacaktır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Meslek yüksek okulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olan öğrenciler, o yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksek okullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları, aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilenler DGS’ye başvurabilirken, açık öğretim dahil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması alan veya alacak olanlar DGS’ye başvuramamaktadır. Adaylar, TC Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin kendi internet sitesinden sınav giriş belgelerini alabilirler.