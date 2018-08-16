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DGS sonuçları açıklandı! DGS 2018 sınav sonucu sorgulama

DGS sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Binlerce öğrenci tarafından merak içinde beklenen DGS sonuçları ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden adaylara duyuruldu. Üniversite eğirimlerini dört yıla tamamlamak için 21 Temmuz'da gerçekleştirilen DGS sınavında ter döken adaylar sonuçlarını TC kimlik numarası ve şifrerlerini girerek öğrenebilecekler.

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DGS sınav sonuçları az önce açıklandı. Binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden sınav sonuç bilgisine ulaşabilecek. DGS sınav sonuçları için adaylar TC kimlik numaralarını ve şifrelerini girdikten sonra sınav sonuçlarını görebilecek.
 

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