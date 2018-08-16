DGS sonuçları açıklandı! DGS 2018 sınav sonucu sorgulama DGS sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Binlerce öğrenci tarafından merak içinde beklenen DGS sonuçları ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden adaylara duyuruldu. Üniversite eğirimlerini dört yıla tamamlamak için 21 Temmuz'da gerçekleştirilen DGS sınavında ter döken adaylar sonuçlarını TC kimlik numarası ve şifrerlerini girerek öğrenebilecekler.