İstanbul'da DHKP-C'ye yönelik bir hukuk bürosuna düzenlenen operasyonda 1'i avukat 3 kişi gözaltına alındı
Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik bir hukuk bürosuna düzenlenen operasyonda 1'i avukat 3 kişi gözaltına alındı.
- DHA
Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda, 1'i avukat 3 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik soruşturma kapsamında, Çağlayan’daki Halkın Hukuk Bürosu'na operasyon düzenledi.
Operasyonda, Avukat Yaprak T. ile E.Y. ve G.S. adlı kadınlar gözaltına alınırken, ekipler büroda bir süre arama yaptı.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
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