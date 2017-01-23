DHKP-C'li iki teröristin emniyet müdürlüğü çevresinde keşif yaptığı ortaya çıktı
Tekirdağ'da biri ölü, biri sağ ele geçirilen DHKP-C üyesi iki teröristin, İl Emniyet Müdürlüğü çevresinde keşif yapma anına ilişkin kamera kayıtları ortaya çıktı.
- AA
İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl Başkanlığına lav silahıyla düzenlenen saldırıların ardından polisle girdiği çatışmada ölü ele geçirilen DHKP-C üyesi Bilgehan Karpat ile emniyet yakınlarında yakalanan Şerif T'nin, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü çevresinde saldırı amaçlı keşif yaptıkları belirlendi.
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Karpat ve Şerif T, İl Emniyet Müdürlüğü önünden ellişer metre arayla geçerek keşif yapıyor.
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