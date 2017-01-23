İstanbul Emniyet'ine saldıran teröristler böyle görüntülendi
Geçtiğimiz gün İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na saldıran DHKP-C'li teröristler Şerif Turunç ve Bilgehan Karpat'a ait görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülere teröristlerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne saldırdıktan sonra olay yerinden kaçışları yer alıyor.
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