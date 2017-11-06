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DHKP-C'li terörist, İstanköy'e kaçarken yakalandı

Bodrum'dan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na kaçmaya çalışan, C.E. sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Hakkında 'terör örgütü DHKP-C'ye üye olmak' suçundan 6.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.E., adliyeye sevk edildi.

  • DHA
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Bodrum açıklarında geçen cumartesi günü sahil güvenlik ekipleri, tek kişilik lastik botla Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmeye çalışan bir kişiyi fark etti. Sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bodrum Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan detaylı araştırmada, şüphelinin kimliğinin C.E. olduğu, hakkında 'terör örgütü DHKP-C'ye üye olmak' suçundan 6.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından C.E, bugün adliyeye sevk edildi.

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