DHKP-C'nin memur yapılanmasının Türkiye sorumlusu yakalandı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'nin memur yapılanması DMH-KEC'in Türkiye sorumlusu Yeter Gönül Aydın'ın Ankara'ya geleceğini belirledi.

Bunun üzerine Aydın'ın yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde İstihbarat ve TEM polislerinden özel bir ekip oluşturuldu.

Ekipler, Aydın'ın daha önce kaldığı 4 adresi teknik ve fiziki takibe aldı. Çankaya'da bulunan bir adrese sabaha karşı özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda, terör örgütü kurmak ve yönetmek suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Aydın gözaltına alındı.

Aydın'ın, DMH-KEC'in Türkiye sorumlusu olduğu, birçok örgüt üyesinin ifadesinde de örgütün üst düzey 5 sorumlusundan biri olarak geçtiği öğrenildi.

Yeter Gönül Aydın'ın birçok kez terör örgütü DHKP-C üyesi olmak suçundan gözaltına alındığı ve Burdur'da 2004'te yakalanarak tutuklandığı kaydedildi. Kadın teröristin eşi Fatih Özgür Aydın'ın da aynı örgütün üyesi olduğu suçlamasıyla bu yıl tutuklandığı belirtildi.

Özakça ve Gülmen'e talimat, Aydın'dan

DHKP-C üyeliği gerekçesiyle KHK kapsamında meslekten ihraç edilen Semih Özakça ve Nuriye Gülmen'in DMH-KEC üyesi olduğu ve Ankara Kızılay Yüksel Caddesi'nde başlattıkları oturma eylemi talimatını bizzat Aydın'dan aldıkları iddia edildi.

Aydın'ın, Yüksel Caddesi'nde Özakça ve Gülmen'in eylemlerine DMH-KEC üyeleriyle destek ziyaretinde bulunduğuna dair bir fotoğraf da ortaya çıktı. Fotoğrafta Aydın ile Gülmen, Özakça ve bazı örgüt üyeleri yer alıyor.