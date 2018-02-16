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DHMİ Balıkesir Merkez Havalimanı'nda görevli şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında DHMİ Balıkesir Merkez Havalimanı'nda görevli şüpheli gözaltına alındı.

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Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir şüpheli yakalandı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Balıkesir Merkez Havalimanı'nda görevli olan ve kent merkezinde ikamet eden A.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelinin, işlemlerinin ardından Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

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