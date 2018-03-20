DHMİ Milli Simülatörü kullanmaya başladı

DHMİ Havacılık Akademisi Esenboğa tesislerinde kurulumu daha önce tamamlanan, Milli Hava Trafik Kontrolör Simülatörü (atcTRsim) dün itibarıyla 122. Dönem Stajyer Hava Trafik Kursiyerlerinin meydan kontrol uygulama eğitiminde kullanılmaya başlandı. DHMİ-TUBİTAK işbirliğiyle tamamen milli imkanlarla geliştirilen atcTRsim, bundan böyle de DHMİ Havacılık Akademisinde eğitim alacak bütün Stajyer Hava Trafik Kontrolörlerine hizmet verecek.

DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, sosyal medya hesabından konuya ilişkin ”Daha önce de altını önemle çizdiğim gibi, kuruluş olarak inovasyon, Ar-Ge ve eğitime büyük önem veriyor, ileri teknolojiyi tüm faaliyet alanlarımızda sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Bu anlayışla yeniden yapılandırdığımız DHMİ Havacılık Akademisini uluslararası ölçekte iddialı bir eğitim merkezi haline getirme hedefini kısa sürede inşallah yakalayacağız” paylaşımında bulundu.