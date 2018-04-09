DHMİ: Yeni nesil uçaklar, gürültü kirliliğini azalttı

TÜBİTAK MAM (Marmara Araştırma Merkezi) ile DHMİ arasında İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, Antalya ve İzmir Adnan Menderes, Kayseri, Kahramanmaraş, Batman ve Van Ferit Melen Havalimanlarının Stratejik Gürültü Haritası Oluşturulması Projesi tamamlandı. Proje kapsamında İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes Havalimanlarının da içerisinde bulunduğu 40 havalimanının gürültü haritası çıkartıldı.

Araştırmaya göre, Türkiye havalimanlarındaki gürültü kirliliğinin azaldığı belirlendi. Uzmanlar, gürültü kirliliğinin azalmasının en büyük nedenlerinden birinin yeni nesil uçakların kullanılması olduğuna dikkat çekti. Türkiye'deki havayolu şirketlerinin yeni nesil uçakları tercih etmesinin gürültü kirliliğinin de önüne geçtiği belirtildi.