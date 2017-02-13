Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Dicle Belediyesine kayyum atandı

Diyarbakır’ın Dicle Belediyesine, İlçe Kaymakamı Alpaslan Kılıç kayyum olarak görevlendirildi. Kentte kayyum atanan belediye sayısı 10’a yükseldi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

DBP’li Dicle Belediyesine, İçişleri Bakanlığının onayı ile Diyarbakır Valiliği tarafından kayyum atandı. İlçe Kaymakamı Alpaslan Kılıç, belediye başkanvekili olarak görevlendirildi. Kılıç’a görevlendirme yazısının bu akşam saatlerinde gönderildiği öğrenilirken, Kılıç’ın göreve yarın başlayacağı bildirildi.

10 belediyeye kayyum atandı

Bu görevlendirmeyle birlikte kentte kayyum atanan belediye sayısı 10’a yükseldi. Merkez Sur ile Silvan belediyelerine 11 Eylül 2016’da, Hani Belediyesine 5 Ekim 2016’da, Büyükşehir Belediyesine 1 Kasım 2016’da, merkez Yenişehir ile Kayapınar belediyelerine 7 Aralık 2016’da, Kulp Belediyesine 23 Ocak 2017’de, Kocaköy Belediyesine 6 Şubat 2016’de, Lice Belediyesine ise 10 Şubat 2017’de görevlendirme yapılmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat Kalkanı Harekatı'nda amacımız 4-5 bin km2'lik alan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırat Kalkanı Harekatı'nda amacımız 4-5 bin km2'lik alan

Boş varili öyle bir şeye çevirdi ki

Boş varili öyle bir şeye çevirdi ki

Askeri kamuflaj teknikleri

Askeri kamuflaj teknikleri

Köpek dövüşleri kan dondurdu

Köpek dövüşleri kan dondurdu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA