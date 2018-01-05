Dicle Üniversitesi soruşturma komisyonu kurdu

Diyarbakır Dicle Üniversitesi, hastanenin kadın ve doğum kliniğinde bazı doktorların HIV hastası kadının sezaryen ameliyatına girmemesi ve operasyon sırasında asistan D.D.'nin eline iğne batmasını soruşturmak için 3 profesörden oluşan komisyon kurdu. Komisyon, hastanın yatışını yapmak istemeyen, yatış yapıldıktan sonra ameliyatına girmek istemeyen uzman hekimler ile klinikte hastaya kötü davrandığı iddia edilen hekim ve sağlık personelinin ifadelerini alacak. Ameliyatta eline iğne batan asistan D.D.'nin ifadesinin alınmasından sonra ameliyatta yaşanan sıkıntıların da soruşturacağı öğrenilirken, komisyon iş bırakan asistanların da ifadesine başvuracak. Tanık olarak ise hasta Ç.K.'nın yanı sıra enfeksiyon hastalıkları kliniği sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen'in de dinleneceği bildirildi. Savunmaların ardından hazırlanacak raporun, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü'ne sunulacağı kaydedildi.

'OLAY ÇOK BÜYÜTÜLDÜ'

Konuyla ilgili soruşturma yapılması talimatını verdiğini belirten Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, şunları söyledi: "Kadın ve doğum kliniğinin ana bilim dalı başkanıyım. Bölümde sorumlusu olarak ameliyatı yapan Doç. Dr. Elif Ağaçayak'ı vekil olarak tayin ettim. Asistanın eline iğne battığı söylendi. Tüm ameliyatlarda bu tür kompikasyonlar olabiliyor. 30 yıldır ameliyatlara giriyorum, bu tür vakalar çok oldu. Hastanın HIV virüsü taşıması sıkıntı oldu. Ameliyata girmek istemeyen doktorlar olmuş olabilir ama başka ekip ameliyatı yaptı. Asistanın eline iğne batmasa bu olay bu kadar büyümezdi. Bu olay çok büyütüldü, büyütülecek bir şey yok. Ameliyat yapıldı, hasta ve bebeği sağlıklı bir şekilde taburcu edildi."

ASİSTANLARA DA SORUŞTURMA

Bir uzman hekimin ameliyata girmek istemesiyle ilgili ise Prof. Dr. Gül, ameliyata girmek istemeyen hekimlerin olduğunun söylendiğini belirterek, "Soruşturma talimatı vermiştim. İş bırakan asistanlar da soruşturma kapsamında. Asistanların arkasında kim var bilmiyorum, soruşturma sonrası bunlar açığa çıkacak. Dicle Üniversitesi'nde 2017'de 138 bin ameliyat yapılmış. Her gün, Doğu ve Güneydoğu'daki bir kentten gelen 4 bin 200 hastaya bakılıyor. Bir de bu açıdan bakmak lazım" dedi.

Klinikte aralarında ameliyata girmeyen bazı hocaların da bulunduğu kişiler hakkında FETÖ soruşturması bulunduğu iddialarının sorulması üzerine de Gül şunları ifade etti: "Klinikte 3 mü 4 mü bilmiyorum, haklarında FETÖ soruşturması var. Soruşturmadan bir şey çıkar mı bilmiyorum. Yalnızca bu bölümde değil; bir liste var, bu kapsamda üniversitenin çeşitli bölümlerinde haklarında soruşturma süren öğretim görevlileri var."

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'da, HIV virüsü taşıyan bir kadın, geçen çarşamba günü doğum sancıları tutunca Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine gitti. İddiaya göre, yakınlarından hastayı başka bir hastaneye götürmeleri istendi. Hasta yakınları ise zaten bir başka hastaneden sevk ile geldiklerini, gidecek hastane olmadığını söyledi. Başhekimliğin devreye girmesi üzerine HIV’li kadın hastaneye kabul edildi.

Sezaryen doğumu gerçekleştirmek için o gün hastanede icapçı (nöbeti hastane yerine evde tutan ve her an hastaneden çağrılmayı bekleyen) doktor olan Yrd. Doç. Dr. F.F. çağrıldı. Ancak iddiaya göre F.F., hastanın HIV’li olması nedeniyle operasyona girmeyi kabul etmedi. O sırada klinikte bulunan bazı doktorların da icapçı olmadıklarını söyleyerek ameliyata girmedikleri ileri sürüldü. Bunun üzerine ameliyat için bölüm sorumlusu Doç. Dr. E.A. evden çağırıldı ve hastaneye geldi.

ASİSTAN DOKTORUN ELİNE İĞNE BATTI

Bu kez de asistan konusunda sıkıntı yaşandı. Bazı asistanlar aynı nedenle ameliyata girmeyi reddedince, 2 ay önce göreve başlayan asistan doktor D.D. de kadroya dahil edildi. Ameliyatı; Doç. Dr. E.A., asistan doktor D.D., anestezi uzmanı, anestezi teknisyeni ve 1 ameliyathane hemşiresinden oluşan 5 kişilik ekip gerçekleştirdi. Bu sırada, tecrübesi bulunmayan D.D.'nin eline iğne battı.

HIV virüsü kapma ihtimali üzerine gözetim altına alınan D.D.'ye ilaç tedavisi başlatıldı. 3 ay önce evlenen D.D.'ye, ilaç tedavisini evde sürdürmesi için izin verildi.

Öte yandan, hoca ve uzman doktor bulunmadığı için 2 aylık asistanın ameliyata alınmasını protesto eden bölümdeki asistanlar, olayın ardından 3 günllük sağlık raporu alarak iş bıraktı. Bölümde görev yapan 20'yi aşkın asistan sağlık raporu alarak işe gelmeyince klinikteki hastalar taburcu edildi.

İddiaların ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği olayla ilgili soruşturma başlattı. (Habertürk)