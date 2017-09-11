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Didim'de 49 kaçak yakalandı

Didim ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 49 Suriyeli, göç idaresine teslim edildi.

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Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, Didim'de göçmen geçişine karşı yapılan bir operasyon hakkında açıklama yaptı.

Didim Tekağaç Burnu önlerinde lastik bot içerisinde bir grup kaçağın geçen cumartesi günü saat 02.30'da tespit edildiği ve müdahalede bulunduğu kaydedildi.

29'U ÇOCUK

10 erkek, 10 kadın ve 29'u çocuk olmak üzere toplam 49 Suriyeli'nin kurtarıldığı kaydedildi. Didim Marin Gümrük İskelesi'nde sağlık kontrolleri yapılan, yiyecek ve gerekli ihtiyaçları giderilen kaçakların daha sonra emniyete teslim edildiği bildirildi.

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