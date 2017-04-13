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Didim’de aile faciası, baba kızını av tüfeği ile vurdu

Aydın’ın Didim ilçesinde bir baba kızını av tüfeği ile vurdu. Sebebi henüz belirlenemeyen cinayet ile ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatırken 18 yaşındaki kız hayatını kaybetti.

  • İHA
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Olay Cumhuriyet Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 1145 sokaktaki bir evde oturan baba kız arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma sonucu cinnet geçirdiği öğrenilen baba kızını av tüfeği ile vurdu. Olaydan sonra baba polis tarafaından gözaltına alınırken hayatını kaybeden genç kızın cesedi de otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. İlçede olayın şoku yaşanırken olayla ilgili tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

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