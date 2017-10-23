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Didim'de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince 55 kaçak göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 55 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı

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Aydın'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 55 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Yakalananlar arasında protez bacaklı engelli bir mültecinin de olduğu görüldü. 

Edinilen bilgiye göre, Fenerburnu açıklarından Yunan adalarına geçmeye çalışan 23'ü çocuk 55 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalanarak Didim İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Yakalanan mülteciler arasında protez bacaklı engelli bir mülteci ile henüz yaşı dolmamış bebeklerin de olduğu görüldü.

Kaçakların emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.  

 

 

 

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