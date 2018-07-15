Dijital dönüşüm 15 Temmuz gecesi başladı

Sosyal Medya Savaşları Kitabı Yazarı, Medya ve PR Danışmanı Ümit Sanlav, darbe girişimine direnme sürecindeki sosyal medya kullanımını değerlendirerek, Türkiye’nin geleceğinin şifrelerinin teknoloji üretimi ve dijital dönüşümü gerçekleştirmede saklı olduğunu belirtti. 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminin gerçekleşmemesinde sosyal medyanın en önemli etken olduğunu ifade eden Ümit Sanlav, “çevrimiçi platformlardan yapılan çağrılar, haberler ve başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uzaktan bağlandığı canlı yayınlar; vatandaşın sağlıklı bilgilendirilmesi ve kahramanca direnişi ile birleşince, darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandı” dedi. “Olanlar tam bir sosyal medya savaşlarıydı ve bu savaşı, sosyal medyayı bilinçli kullanan millet kazandı” diyen Sanlav, darbe girişiminin öncesini, darbe girişimi anını ve sonrasını şu cümlelerle ifade etti:

ALT YAPI SOSYAL MEDYADA HAZIRLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında ‘diktatör’ algısı oluşturup, darbeyi meşru gösterecek bir zemin hazırlamak, sosyal medyada yapılan algı operasyonlarının ilk ayağını oluşturdu. Bu paylaşımlar FETÖ tarafından yönetilen yüzbinlerce hesap ve komuta merkezinden yapılan yayınlarla desteklendi.

FETÖ örgüt elemanları, kendi aralarında haberleşebilecekleri gizli sosyal medya uygulamaları indirdiler ve bunlar üzerinden haberleşti.

Türkiye’deki sosyal medyaya erişimin engellenmesine dair çalışmalar yapıldı.

Viral reklamlarla ve darbeyi işaret eden sosyal medya paylaşımlarıyla mesajlar verildi. Zaman Gazetesi 5 Ekim 2015’te yayınlanan (bebeğin doğum süresi olan 9 ay 10 gün sonra 15 Temmuz’a denk geliyor), sirenlerin ardından ‘gülen’ bebekli reklam filmi gibi gizlenmiş mesajlar yaydılar. Örgütün elebaşı denecek isimler tarafından (Emre Uslu, Osman Özsoy gibi), twetter üzerinden darbeyi işaret eden tweetler atıldı.