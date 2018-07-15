Dijital dönüşüm 15 Temmuz gecesi başladı
Yakın geçmişimizde “boş işler” olarak nitelendirilen sosyal medya, 15 Temmuz gecesi milli bütünlüğümüzü korumamızda başrol oynadı.
Sosyal Medya Savaşları Kitabı Yazarı, Medya ve PR Danışmanı Ümit Sanlav, darbe girişimine direnme sürecindeki sosyal medya kullanımını değerlendirerek, Türkiye’nin geleceğinin şifrelerinin teknoloji üretimi ve dijital dönüşümü gerçekleştirmede saklı olduğunu belirtti. 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminin gerçekleşmemesinde sosyal medyanın en önemli etken olduğunu ifade eden Ümit Sanlav, “çevrimiçi platformlardan yapılan çağrılar, haberler ve başta Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uzaktan bağlandığı canlı yayınlar; vatandaşın sağlıklı bilgilendirilmesi ve kahramanca direnişi ile birleşince, darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandı” dedi. “Olanlar tam bir sosyal medya savaşlarıydı ve bu savaşı, sosyal medyayı bilinçli kullanan millet kazandı” diyen Sanlav, darbe girişiminin öncesini, darbe girişimi anını ve sonrasını şu cümlelerle ifade etti:
ALT YAPI SOSYAL MEDYADA HAZIRLANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında ‘diktatör’ algısı oluşturup, darbeyi meşru gösterecek bir zemin hazırlamak, sosyal medyada yapılan algı operasyonlarının ilk ayağını oluşturdu. Bu paylaşımlar FETÖ tarafından yönetilen yüzbinlerce hesap ve komuta merkezinden yapılan yayınlarla desteklendi.
FETÖ örgüt elemanları, kendi aralarında haberleşebilecekleri gizli sosyal medya uygulamaları indirdiler ve bunlar üzerinden haberleşti.
Türkiye’deki sosyal medyaya erişimin engellenmesine dair çalışmalar yapıldı.
Viral reklamlarla ve darbeyi işaret eden sosyal medya paylaşımlarıyla mesajlar verildi. Zaman Gazetesi 5 Ekim 2015’te yayınlanan (bebeğin doğum süresi olan 9 ay 10 gün sonra 15 Temmuz’a denk geliyor), sirenlerin ardından ‘gülen’ bebekli reklam filmi gibi gizlenmiş mesajlar yaydılar. Örgütün elebaşı denecek isimler tarafından (Emre Uslu, Osman Özsoy gibi), twetter üzerinden darbeyi işaret eden tweetler atıldı.
Dijital dönüşüm MEB’den başladı
Güçlü Türkiye‘nin şifrelerinin; ekonomik bağımsızlık, demokratik reformlar, ticari atılımlar, teknoloji üretimi ile 2023 ve 2071 vizyonlarında yer aldığını ifade eden Ümit Sanlav, dijital dönüşümdeki kararlılığın, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “dijitalleşmeye özel bir önem veriyor, dijital Türkiye’nin zamanının geldiğine inanıyoruz. 2023 vizyonumuzu ortaya koyduk, yeni yönetim sistemi ile bunu daha da güçlendirerek, küresel dünyada daha söz sahibi olduğumuz bir hale çevireceğiz.” cümlesinde aşikar olduğunu söyledi. Sanlav açıklamalarını şu şekilde tamamladı:
YÜZDE 100 MİLLİ
“Sadece İHA, SİHA ve Savunma Sanayi alanında yüzde 20’den yüzde 65’e çıkan yüzde 100 yerli ve milli üretim, teknoloji üretimi konusundaki ciddiyetimizi ortaya koymaktadır. Aselsan gibi bir yüz akı markamıza yapılan yatırımlar ortada. Önümüzde akıllı şehir projelerinden, enerji projelerine dek pek çok atılımla dünya lideri olmaya hazırlanan bir Türkiye Cumhuriyeti geleceği duruyor. Bu konuda ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığında düğmeye basıldı. Yıllardır düzenlediğimiz eğitim teknolojileri zirvelerinde değerli görüşleri ile eğitimin camiasının ufkunu açan Sayın Prof. Dr. Ziya Selçuk’un bakan olarak atanması, dijital dönüşümün eğitim camiasında başlayacağının somut adımı oldu.”
Darbe girişimi anında sosyal medya
Bazı sosyal medya mecralarına erişim engellendi
Darbe girişimi başladığı andan itibaren sosyal medya sitelerine erişimin kısıtlanmasını sağladı. .
İletişim WhatsApp üzerinden yapıldı
Darbeye kalkışan terör örgütü mensupları iletişimlerini WhatsApp üzerinden sürdürürken, vatandaş da özellikle AK Partili yönetimler ve STK’lar tarafından kurulan WhatsApp gruplarından irtibat halinde kalarak, iletişimi sürdürdü.
Sosyal Medya erişiminin sağlandığı ilk dakikalarda saat 00:30’da, FaceTime üzerinden ilk olarak CNN Türk, ardından diğer TV kanallarına canlı bağlantı sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşları demokrasi ve vatana sahip çıkmaya davet etti.
Bu ana kadar WhatsApp üzerinden irtibat sağlayan vatandaş Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine, darbe girişimine direnmeye başladı.
Erişimin normale döndüğü sosyal medyada organizasyon bütünlüğünü #DarbeyeHayır etiketi ile sağlanırken, operasyonlar, yetkililerden gelen açıklamalar ve tüm gelişmeler paylaşılmaya devam etti. Meydanlara çıkanlar, Facebook ve Periscope üzerinden canlı yayınlar ile durumu anlık olarak aktardı.
Darbe girişimi sonrası sosyal medya
Darbe karşıtları sosyal medya üzerinden 15 Temmuz’da #DarbeyeHayır derken, 16 Temmuz’da #MilletçeMeydanlardayız etiketi ile meydanlarda toplanmaya devam etti.
Darbeci vatan hainleri ne sosyal medyada ne de silahlı mücadelede istediğini elde edemeyince, bu kez vatan ve demokrasi sevdalılarının vatanına ve bayrağına sahip çıkma operasyonunu değersizleştirmek, itibarsızlaştırmak için düğmeye bastı. Sosyal medyada, vatandaşın askere eziyet ettiğine dair FETÖ’nün trol hesapları ve FETÖ örgüt elemanları tarafından dezenformasyon yapıldı.”
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