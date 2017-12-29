Dilaver Pastanesi kapatıldı mı son dakika Ümraniye Dilaver Pastanesi’nde fare skandalı! Şoke eden fare skandalı gündeme bomba gibi düştü. Ünlü Dilaver Pastanesi Ümraniye fare akıbeti ne olacak? Ümraniye Dilaver Pastanesi kötü görüntülerle gündemden düşmedi. İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan bir pastanenin vitrinindeki fare görüntüsü sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü harekete geçerek iş yerini kapattı. Pastanenin sahibi İskender Karaz, Instagram hesabından açıklama yaptı. Ümraniye Meydan'da yapılan kazı çalışması nedeniyle lağımın patladığını söyleyen Karaz, bu nedenle farelerin dükkana girdiğini iddia etti. İşte Dilaver Pastanesi Ümraniye Çarşı skandal haberi sizlerle…

PASTANENİN SAHİBİ İLK KEZ AÇIKLAMA YAPTI

Pastanenin sahibi İskender Karaz, Instagram hesabından açıklama yaptı. Ümraniye Meydan'da yapılan kazı çalışması nedeniyle lağımın patladığını söyleyen Karaz, bu nedenle farelerin dükkana girdiğini iddia etti