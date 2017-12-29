Dilaver Pastanesi kapatıldı mı son dakika Ümraniye Dilaver Pastanesi’nde fare skandalı!
Dilaver Pastanesi kapatıldı mı son dakika Ümraniye Dilaver Pastanesi’nde fare skandalı! Gündeme bomba gibi düşen Dilaver Pastanesi fare skandalı son dakika şoke etti. Milyonlarca vatandaşın kurabiye pasta vb. unlu mamül aldığı lüks pastane Dilaver görüntüleriyle herkesi şaşkınlığa uğrattı. Ümraniye’deki bir pastanedeki kuru pastaların üzerinde farenin gezdiği görüntülerle ilgili işlem yapıldı. Ümraniye İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü iş yerini kapattıklarını açıkladı. Pastanenin sahibi İskender Karaz, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, kazı çalışması nedeniyle lağım patladığını ve farelerin gece pastaneye girdiğini söyledi. Sosyal medyada tatlıların üzerine farenin geçmesi nedeniyle Dilaver Pastanesi gündeme oturdu. Gündeme oturan Dilaver Pastanesi'nden ilk açıklama geldi. Peki Dilaver Pastanesi kapatılacak mı? İşte Dilaver Pastanesi son dakika gelişmeleri…
Dilaver Pastanesi kapatıldı mı son dakika Ümraniye Dilaver Pastanesi’nde fare skandalı! Şoke eden fare skandalı gündeme bomba gibi düştü. Ünlü Dilaver Pastanesi Ümraniye fare akıbeti ne olacak? Ümraniye Dilaver Pastanesi kötü görüntülerle gündemden düşmedi. İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan bir pastanenin vitrinindeki fare görüntüsü sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü harekete geçerek iş yerini kapattı. Pastanenin sahibi İskender Karaz, Instagram hesabından açıklama yaptı. Ümraniye Meydan'da yapılan kazı çalışması nedeniyle lağımın patladığını söyleyen Karaz, bu nedenle farelerin dükkana girdiğini iddia etti. İşte Dilaver Pastanesi Ümraniye Çarşı skandal haberi sizlerle…
PASTANENİN SAHİBİ İLK KEZ AÇIKLAMA YAPTI
Pastanenin sahibi İskender Karaz, Instagram hesabından açıklama yaptı. Ümraniye Meydan'da yapılan kazı çalışması nedeniyle lağımın patladığını söyleyen Karaz, bu nedenle farelerin dükkana girdiğini iddia etti
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