Dince Üniversitesi 3 öğretim üyesi gözaltına alındı

Japonya ve G.Kore arasındaki heykel gerginliği büyüyor

Japonya, İkinci Dünya Savaşı sırasında köle olarak kullanılan kadınları sembolize eden heykelin, Güney Kore'nin Busan kentindeki konsolosluğunun önüne konulması üzerine bu ülkedeki büyükelçisi ve konsolosunu geri çağırdı.