Dince Üniversitesi 3 öğretim üyesi gözaltına alındı
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Diyarbakır merkezli Kahramanmaraş, Rize ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Dince Üniversitesi 3 öğretim üyesi gözaltına alındı. Toplam 4 ilde 29 kişi için gözaltı kararı verildi
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