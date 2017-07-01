Dini duyguları suiistimal eden FETÖ elebaşı Gülen'in namaz kıldırmayı bilmediği ortaya çıktı

Pensilvanya'daki FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in dini bilgisinin bile yalan olduğu ortaya çıktı. Yıllarca insanları 'dini duygular'ı suiistimal edip peşine takan Gülen'in namazı bile doğru düzgün kılamadığı ortaya çıktı. Kendisini 'mesih' olarak tanıtan, dini bilgileri çok büyük gibi gösteren Gülen'in arkasında namaz kılan örgüt üyesinin ifadesi her şeyi gözler önüne serdi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ne yönelik soruşturma kapsamında ifade veren FETÖ üyesi akademisyen G.Y. örgütün üst kademe imamlarından Ahmet Kurucan ile Pensilvanya'ya gittiğini şöyle anlattı:

GERÇEK YÜZÜNÜ ANLADIM

Gülen'in arkasında 7-8 kişi saf tutup namaz kıldık. 4 rekatlık namazı 3 rekat kıldırdı. Birisi tepki gösterince bağırarak, "Allahu ekber diyerek benim yanlış kıldırmama sebep oldunuz" diyerek suçladı. Oysa ben hiçbir ses duymadım. Bu hadise yıllarca kafamda 'Acaba bu makamın adamı değil mi' diye şüpheye düştüm. 17-25 Aralık sonrası örgütten koptum. Gerçek yüzünü Gezi ve 15 Temmuz darbe girişimiyle gördüm. (Akşam)