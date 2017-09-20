Dink cinayeti sanıklarını koruyan eski başmüfettiş Üçkuyu'ya FETÖ'den dava açıldı

Hrant Dink cinayeti davası sanıklarını koruduğu iddia edilen eski mülkiye başmüfettişi tutuklu sanık Mustafa Üçkuyu hakkında "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla dava açıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuklu sanık Üçkuyu hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar değişen hapis cezası istendi.

Eski İçişleri Bakanlığı başmüfettişleri Üçkuyu ve Mehmet Canoğlu'nun, 2007'de öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dink cinayetine ilişkin hazırladığı rapora atıfta bulunulan iddianamede, Üçkuyu'nun, Dink cinayeti sanıklarından eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski İstihbarat Daire Başkanlığı C Şubesi Müdürü Ali Fuat Yılmazer ile Erhan Tuncel'i koruduğuna ilişkin tespitlere yer verildi.

İddianemede, Üçkuyu ve Canoğlu tarafından hazırlanan raporda, aynı davanın sanıklarından Yasin Hayal'in terör örgütü üyesi olduğuna ilişkin bir verinin bulunmadığı, herhangi bir terör örgütünün hedefinde olmadığını ve Dink'in de korunmasına gerek olmadığına ilişkin bilgilerin yer aldığı belirtildi.

ByLock kullanmış

Başbakanlık Teftiş Kurulunca 2010'da hazırlanan raporda ise Hayal'in, ülkenin birlik ve bütünlüğünü bozmak amacıyla bölücü faaliyet yürüttüğünün tespit edildiğinin hatırlatıldığı iddianamede, sanık Üçkuyu'nun değerlendirmelerinin dayanaksız kaldığı kaydedildi.

Üçkuyu'nun hazırladığı araştırma raporunda cinayette ihmali olan ve daha sonra yaşanan süreçte FETÖ silahlı terör örgütünün üyeleri olduğu anlaşılan kamu görevlilerini sorumluluktan kurtarma saikiyle hareket ettiği vurgulanan iddianamede, "El konulan dijital materyallerin incelenmesi tamamlanmamış ise de Üçkuyu'nun örgüt üyelerinin kullandığı ByLock haberleşme sistemini kullanması, Dink cinayeti sonrasında yaptığı tahkikatta örgüt üyelerini korur tarzda mevzuatı yorumlaması itibarıyla FETÖ silahlı terör örgütüne üye olduğu anlaşılmıştır." denildi.

Sözde FETÖ yöneticisiyle irtibat sağlamış

Tutuklu sanık Üçkuyu ise Dink cinayetine ilişkin İçişleri Bakanlığınca görevlendirildiğini, "Akyürek ve Yılmazer'in kusursuz olduğunu belirtip müştekilerin mağduriyetine neden olduğu" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

İddianamede ayrıca Üçkuyu'nun eşinin kapatılan Bank Asya'da hesabının bulunduğuna, sözde FETÖ yöneticisiyle 17 kez irtibat sağladığına ve FETÖ içerisinde faaliyet gösterip hakkında yasal işlem yapılmış şüphelilerle bağlantısının bulunduğuna dikkat çekildi.

Eski Mülkiye Başmüfettişi Mustafa Üçkuyu, 19 Temmuz 2016'da Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.