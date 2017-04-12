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Hrant Dink cinayeti soruşturmasında yeni gelişme

Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan jandarma istihbarat görevlisi 2 şüpheli astsubay tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

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Hrant Dink cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan jandarma istihbarat görevlisi 2 şüpheli astsubay, "kasten öldürme", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından cinayete ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, geçen hafta gözaltına alınan dönemin İstanbul Jandarma İstihbarat görevlileri astsubaylar Hacı Şefik Şimşek ve Bekir Yokuş, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcılığa ifade veren şüpheliler ''kasten öldürme'', ''silahlı terör örgütüne üye olma'' ve ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Şüpheli astsubayların, cinayet tarihinde olayın faili Ogün Samast ve maktul Hrant Dink'i izledikleri, cinayetin işlenmesine nezaret ettiklerine dair teşhis ve görüntülerin olduğu ileri sürüldü.

 

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